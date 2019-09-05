Михаил Леонтьев (в центре) не смог попасть на закрытую встречу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева не пустили на закрытую вечеринку на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он рассказал «URA.RU» о причинах произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Леонтьев стоит возле ресторана и спорит о чем-то с компанией людей. Ряд telegram-каналов сообщил, что Леонтьева не пустили на закрытую вечеринку нефтехимической компании «Сибур».

«Это была не вечеринка „Сибура“, а личная вечеринка, и нас действительно не было в списке. Потом нас внесли в список. Я был в компании коллег и отвечал перед ними, чтобы нас пустили», — сказал Леонтьев, пожелав не комментировать, вокруг чьей вечеринки сформировался ажиотаж. Леонтьев отметил, что в этот вечер «выпивал» с главой московского бюро The Financial Times Генри Фоем.

Восточный форум проходит с 4 по 6 сентября. В его рамках проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком, который является лидером второй по влиянию партии в Украине — «Оппозиционного блока — За жизнь», напоминает агентство Nation News.

Видео: telegram-канал Forbes