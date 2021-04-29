Ургант посмеялся над Сталиным из Екатеринбурга

Иван Ургант рассказал о человеке по имени Сталин. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант иронически прокомментировал новость о том, что екатеринбуржец по имени «Сталин» девять лет не может найти работу. Это прозвучало в шоу «Вечерний Ургант».

«Как рассказал Сталин, его отец был убежденным поклонником Сталина и назвал сына в честь Сталина, Сталиным», — объяснил предысторию Ургант. По его словам, екатеринбуржец жалуется, что на работу его не берут из-за имени.

По профессии мужчина — водитель. «Вот бы тебе, Митя, взять его к себе водителем, чтобы ты впервые мог сказать фразу: «Сталин, машину!», — обратился Ургант к своему соведущему. Продолжая тему, они предположили, что если бы человек по имени «Сталин» работал в такси, то в его салоне можно было бы курить только трубку и ездить только в кителе и в усах. Закончили они иронизировать лозунгом: «Сталин на вас есть».