Спрос на ипотеку в I квартале текущего года в Тюменской области и ХМАО, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, вырос в полтора раза. В ЯНАО этот показатель чуть меньше. В общей сложности жители трех регионов взяли более 17 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 48 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.
«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем выданных кредитов в Тюменской области и Югре увеличился на 60%, на Ямале — на 37%. За январь—март жители Югры взяли более 8 тысяч кредитов на сумму 24 млрд рублей, тюменцы — 6,6 тысячи на сумму 16,5 млрд рублей, ямальцы — 2,4 тысячи на 8 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе.
Общая задолженность жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по ипотеке увеличилась за год на 18% и составила почти полтриллиона рублей. Также, по данным «Банка России», за год вырос и средний размер ипотечного кредита — на 12%. «На Ямале он составил 3,3 млн рублей, в Югре — 3 млн рублей, в Тюменской области — 2,5 млн рублей. Средний срок — 19,5 года», — добавили в кредитной организации.
Ранее были названы регионы РФ с самой доступной ипотекой. Возглавляет рейтинг ЯНАО, за ним идет ХМАО, а Тюменская область оказалась на 15-м месте.
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