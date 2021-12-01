Двух тюменцев будут судить в ХМАО за похищение наркомана

В ХМАО под суд пойдут двое тюменцев, которые по просьбе родственников похитили 37-летнего мужчину из Мегиона. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по ХМАО.
«Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 32 и 37-летних жителей Тюмени. Они обвиняются в незаконном проникновении в жилище и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе управления.
По версии следствия мужчины объединились для оказания помощи наркозависимому и действовали по просьбе родственников потерпевшего. В итоге они должны были доставить наркомана в реабилитационный центр для прохождения лечения. Утром 3 марта обвиняемые проникли в квартиру потерпевшего, сказав, что он топит соседей. Далее злоумышленники скрутили мужчину и насильно усадили в машину, связав руки и ноги и заставив выпить снотворное. О преступлении в полицию сообщил случайный очевидец, который заметил, что потерпевшего заталкивают в машину. Обвиняемые были задержаны на подъезде к Лангепасу. Они частично признали вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало, что двое мужчин в ХМАО похитили мужчину и угрожали ему топором. Злоумышленники передвигались на угнанной машине, вскоре их задержали полицейские.
Подписывайтесь на URA.RU в