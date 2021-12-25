25 декабря 2021

В Екатеринбурге эвакуировали третий торговый центр за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, силовики, омон
На месте работает ОМОН Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Веер Молл». Он стал третьим за сутки.

Всех людей, находившихся в здании, вывели. На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ОМОНа. «Стояли возле женщины, видимо, с ней как-то связано. Женщина сидела на полу, была накрыта курткой, и все вещи были на полу», — передает слова очевидца Е1. Отмечается, что тревога началась во время фильма.

Ранее в Екатеринбурге также эвакуировали торговые центры «Радуга Парк» и «Кит». Причиной стали сообщения о минировании. Полиция провела проверку, реальной угрозы зданию и здоровью людей не было.

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В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Веер Молл». Он стал третьим за сутки. Всех людей, находившихся в здании, вывели. На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ОМОНа. «Стояли возле женщины, видимо, с ней как-то связано. Женщина сидела на полу, была накрыта курткой, и все вещи были на полу», — передает слова очевидца Е1. Отмечается, что тревога началась во время фильма. Ранее в Екатеринбурге также эвакуировали торговые центры «Радуга Парк» и «Кит». Причиной стали сообщения о минировании. Полиция провела проверку, реальной угрозы зданию и здоровью людей не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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