Екатеринбург обошел Москву в рейтинге по торговым площадям

21 апреля 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

На тысячу екатеринбуржцев приходится 678 «квадратов» торговых объектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты консалтинговой компании Knight Frank Russia представили рейтинг городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Екатеринбург занял второе место, обогнав Москву и Санкт-Петербург, приводит результаты исследования РИА «Новости». «По итогам первого квартала на тысячу жителей Самары приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург с результатом 678 „квадратов“, Нижний Новгород (579), Санкт-Петербург (576) и Москва (571)», — сообщает издание со ссылкой на Knight Frank Russia. Самый большой прирост торговых площадей по отношению к количеству жителей зафиксировали в Перми (+50%), Волгограде (17%) и Казани (12%). Также аналитики отмечают тренд среди собственников больших торговых центров — они заинтересованы в обновлении активов, так как концепция устаревает. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank Russia представили рейтинг городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Екатеринбург занял второе место, обогнав Москву и Санкт-Петербург, приводит результаты исследования РИА «Новости». «По итогам первого квартала на тысячу жителей Самары приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург с результатом 678 „квадратов“, Нижний Новгород (579), Санкт-Петербург (576) и Москва (571)», — сообщает издание со ссылкой на Knight Frank Russia. Самый большой прирост торговых площадей по отношению к количеству жителей зафиксировали в Перми (+50%), Волгограде (17%) и Казани (12%). Также аналитики отмечают тренд среди собственников больших торговых центров — они заинтересованы в обновлении активов, так как концепция устаревает.