Екатеринбург обошел Москву в рейтинге по торговым площадям

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На тысячу екатеринбуржцев приходится 678 «квадратов» торговых объектов Фото:

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank Russia представили рейтинг городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Екатеринбург занял второе место, обогнав Москву и Санкт-Петербург, приводит результаты исследования РИА «Новости».

«По итогам первого квартала на тысячу жителей Самары приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург с результатом 678 „квадратов“, Нижний Новгород (579), Санкт-Петербург (576) и Москва (571)», — сообщает издание со ссылкой на Knight Frank Russia.

Самый большой прирост торговых площадей по отношению к количеству жителей зафиксировали в Перми (+50%), Волгограде (17%) и Казани (12%). Также аналитики отмечают тренд среди собственников больших торговых центров — они заинтересованы в обновлении активов, так как концепция устаревает.

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Эксперты консалтинговой компании Knight Frank Russia представили рейтинг городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Екатеринбург занял второе место, обогнав Москву и Санкт-Петербург, приводит результаты исследования РИА «Новости». «По итогам первого квартала на тысячу жителей Самары приходится 765 квадратных метров торговых объектов. За ней следуют Екатеринбург с результатом 678 „квадратов“, Нижний Новгород (579), Санкт-Петербург (576) и Москва (571)», — сообщает издание со ссылкой на Knight Frank Russia. Самый большой прирост торговых площадей по отношению к количеству жителей зафиксировали в Перми (+50%), Волгограде (17%) и Казани (12%). Также аналитики отмечают тренд среди собственников больших торговых центров — они заинтересованы в обновлении активов, так как концепция устаревает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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