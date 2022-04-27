В Tenaris сделали заявление о строительстве завода в ХМАО

27 апреля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

В Югре может появиться завод «Северстали» и Tanaris Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянский производитель труб Tenaris и компания «Северсталь» намерены продолжить работу по строительству совместного завода в ХМАО, несмотря на введение западных санкций. Об этом URA.RU сообщили в управлении инвестполитики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района. «Генеральный директор ООО „ТенарисСеверсталь“ Анна Высоцкая разъяснила, что, согласно международным правилам бухгалтерского учета и в связи с неопределенностью, компания „Тенарис“ сделала бухгалтерскую операцию по списанию инвестиций в проект в своей бухгалтерской отчетности, что никаким образом не означает выход из проекта. Партнеры сохраняют свою заинтересованность в проекте и будут готовы продолжить его проработку после прояснения ситуации на рынках», — прокомментировали ситуацию в районной администрации. Аналогичную позицию чиновникам Сургутского района озвучили в компании «Северсталь». «Tenaris в своем пресс-релизе говорит о приостановке своей операционной деятельности в России, что означает, что Tenaris, по сути, временно прекращает поставлять трубу OCTG в Россию», — прокомментировал ситуацию представитель «Северстали» и куратор проекта Кирилл Усачев. Предполагается, что строительство завода в Сургутском районе начнется в 2023 году, а ввод в эксплуатацию состоится в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что Tenaris заявило о приостановке инвестиционных проектов в России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Итальянский производитель труб Tenaris и компания «Северсталь» намерены продолжить работу по строительству совместного завода в ХМАО, несмотря на введение западных санкций. Об этом URA.RU сообщили в управлении инвестполитики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района. «Генеральный директор ООО „ТенарисСеверсталь“ Анна Высоцкая разъяснила, что, согласно международным правилам бухгалтерского учета и в связи с неопределенностью, компания „Тенарис“ сделала бухгалтерскую операцию по списанию инвестиций в проект в своей бухгалтерской отчетности, что никаким образом не означает выход из проекта. Партнеры сохраняют свою заинтересованность в проекте и будут готовы продолжить его проработку после прояснения ситуации на рынках», — прокомментировали ситуацию в районной администрации. Аналогичную позицию чиновникам Сургутского района озвучили в компании «Северсталь». «Tenaris в своем пресс-релизе говорит о приостановке своей операционной деятельности в России, что означает, что Tenaris, по сути, временно прекращает поставлять трубу OCTG в Россию», — прокомментировал ситуацию представитель «Северстали» и куратор проекта Кирилл Усачев. Предполагается, что строительство завода в Сургутском районе начнется в 2023 году, а ввод в эксплуатацию состоится в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что Tenaris заявило о приостановке инвестиционных проектов в России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.