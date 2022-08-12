Стартовал суд над екатеринбуржцем, подстроившим утопление девушки

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, дубинка, полиция, наручники
Предполагаемого убийцу доставили в суд Фото:

Екатеринбуржец, который убил свою девушку, оставив ее тело в ванне с водой, а затем уехал прятаться в Челябинск, предстал перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского райсуда.

«Подсудимого доставили в суд. Рассмотрение дела началось», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, мужчина поссорился со своей подругой, работавшей в секс-шопе, после чего екатеринбуржец убил девушку, а тело положил в ванну. Он сделал это, чтобы убедить силовиков, будто девушка захлебнулась в ванной сама. Поверив в надежность своего плана, мужчина украл деньги и ценные вещи и сбежал, бросив труп в одной из квартир Академического района Екатеринбурга.

Полиция отправилась на поиски, но найти злоумышленника удалось только спустя несколько месяцев — он прятался в Челябинске. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Екатеринбуржец, который убил свою девушку, оставив ее тело в ванне с водой, а затем уехал прятаться в Челябинск, предстал перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского райсуда. «Подсудимого доставили в суд. Рассмотрение дела началось», — сообщили в пресс-службе. По версии следствия, мужчина поссорился со своей подругой, работавшей в секс-шопе, после чего екатеринбуржец убил девушку, а тело положил в ванну. Он сделал это, чтобы убедить силовиков, будто девушка захлебнулась в ванной сама. Поверив в надежность своего плана, мужчина украл деньги и ценные вещи и сбежал, бросив труп в одной из квартир Академического района Екатеринбурга. Полиция отправилась на поиски, но найти злоумышленника удалось только спустя несколько месяцев — он прятался в Челябинске. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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