Кремль ответил на слухи про возможный визит Путина в Свердловскую область

Кремль: в планы Путина не входил визит в Нижний Тагил

23 декабря 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

В планы Владимира Путина не входил визит в Нижний Тагил, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о планах Владимира Путина посетить Нижний Тагил. В городе ждали делегацию из Москвы. «В планы Владимира Путина не входил визит в Нижний Тагил, ожидать его не следовало», — цитирует Дмитрия Пескова «Подъем». В городе распустили слух о приезде президента России и готовились к нему. Ранее приезд Владимира Путина в Свердловскую область анонсировался 20 декабря, а 23 числа его ждали в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Работникам предприятия запретили передвижение между цехами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о планах Владимира Путина посетить Нижний Тагил. В городе ждали делегацию из Москвы. «В планы Владимира Путина не входил визит в Нижний Тагил, ожидать его не следовало», — цитирует Дмитрия Пескова «Подъем». В городе распустили слух о приезде президента России и готовились к нему. Ранее приезд Владимира Путина в Свердловскую область анонсировался 20 декабря, а 23 числа его ждали в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Работникам предприятия запретили передвижение между цехами.