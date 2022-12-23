Кремль ответил на слухи про возможный визит Путина в Свердловскую область

В планы Владимира Путина не входил визит в Нижний Тагил, сказал Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о планах Владимира Путина посетить Нижний Тагил. В городе ждали делегацию из Москвы.
«В планы Владимира Путина не входил визит в Нижний Тагил, ожидать его не следовало», — цитирует Дмитрия Пескова «Подъем». В городе распустили слух о приезде президента России и готовились к нему.
Ранее приезд Владимира Путина в Свердловскую область анонсировался 20 декабря, а 23 числа его ждали в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Работникам предприятия запретили передвижение между цехами.
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