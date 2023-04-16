ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь: главное к вечеру 16 апреля

ВСУ обстреляли Энергодар минами с пасхальной надписью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время праздника Пасхи снаряд ВСУ упал рядом со Спасо-Преображенским собором. Из-за этого служение было приостановлено. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 апреля.
- Ракеты ВСУ прервали пасхального богослужение в Донецке. Киев в ночь на 16 апреля выпустил около 20 снарядов, один из которых упал рядом со Спасо-Преображенским собором.
- Мины с надписью «С Пасхой» были выпущены Украиной в направлении населенных пунктов в районе Энергодара в Запорожской области. Надпись разглядел представитель администрации города на одном из осколков.
- Наступление ВСУ продет в три волны. В первую пойдет пехота, во вторую — бронетехника, а в последнюю — тяжелое вооружение и обученные на Западе бойцы. Об этом рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский.
- Наступление ВСУ осложняется из-за отсутствия необходимого прикрытия с воздуха. Об этом газете Financial Times сообщили военные аналитики. Они также отметили, что солдаты ВСУ не обладают достаточным опытом.
- Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вылетит 17 апреля в США из-за утечки данных Пентагона. В США он встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.
- Армия Украины потеряла меньше людей, чем Турция во время землетрясения. Такой расчет дал министр обороны Украины Алексей Резников.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» введут бои за основной железнодорожный узел в Бахмуте (Артемовск). Стратегический пункт находится в западной части города.
- Местный житель Брянска нашел беспилотник со взрывчаткой. Дрон был найден в лесу.
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