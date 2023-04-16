ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь: главное к вечеру 16 апреля

16 апреля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Энергодар минами с пасхальной надписью Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время праздника Пасхи снаряд ВСУ упал рядом со Спасо-Преображенским собором. Из-за этого служение было приостановлено. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 апреля. Ракеты ВСУ прервали пасхального богослужение в Донецке. Киев в ночь на 16 апреля выпустил около 20 снарядов, один из которых упал рядом со Спасо-Преображенским собором.

Мины с надписью «С Пасхой» были выпущены Украиной в направлении населенных пунктов в районе Энергодара в Запорожской области. Надпись разглядел представитель администрации города на одном из осколков.

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Во время праздника Пасхи снаряд ВСУ упал рядом со Спасо-Преображенским собором. Из-за этого служение было приостановлено. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 апреля.