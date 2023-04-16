Украина выпустила по Запорожью мины с надписью «С Пасхой»

16 апреля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

На одной из мин удалось увидеть надпись «С Пасхой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в пасхальный праздник несколько мин в направлении населенных пунктов в районе Энергодара (Запорожская область), на одном из осколков читалась надпись на украинском языке «С Пасхой». Об этом сообщают власти города. «В великий православный праздник Пасхи ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара. Одна из мин разорвалась не полностью, вошла в мягкий грунт. На осколке читалось „З великоднем“ (с Пасхой — прим. URA.RU.)», — рассказал представитель администрации Энергодара РИА Новости. Вооруженные силы Украины также обстреляли Донецк в ночь на Пасху 16 апреля. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходило пасхальное богослужение. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила, что Россия отомстит за «безбожные» действия Киева, пишет «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в пасхальный праздник несколько мин в направлении населенных пунктов в районе Энергодара (Запорожская область), на одном из осколков читалась надпись на украинском языке «С Пасхой». Об этом сообщают власти города. «В великий православный праздник Пасхи ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе Энергодара. Одна из мин разорвалась не полностью, вошла в мягкий грунт. На осколке читалось „З великоднем“ (с Пасхой — прим. URA.RU.)», — рассказал представитель администрации Энергодара РИА Новости. Вооруженные силы Украины также обстреляли Донецк в ночь на Пасху 16 апреля. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходило пасхальное богослужение. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила, что Россия отомстит за «безбожные» действия Киева, пишет «Царьград».