Магазин «Украина» загорелся из-за обстрела ВСУ

07 июля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Обстрел стал причиной пожара в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Ясиноватая (ДНР) здание с расположенным внутри магазином «Украина» загорелось после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывают военные корреспонденты с места событий. «Здание магазина „Украина“ загорелось после обстрела со стороны ВСУ. <…> На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города», — передает РИА Новости. Сообщается о раненых мирных жителях. По данным военкоров, Ясиноватую обстреляли из системы «Град». Украинские боевики выпустили десять ракет по Ясиноватой. В результате ударов были разрушены несколько административных зданий, сгорел частный дом, повреждена железнодорожная станция, сообщает Readovka. По данным Минобороны РФ, ранее на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили множественные атаки ВСУ в разных населенных пунктах.

В городе Ясиноватая (ДНР) здание с расположенным внутри магазином «Украина» загорелось после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывают военные корреспонденты с места событий. «Здание магазина „Украина“ загорелось после обстрела со стороны ВСУ. <…> На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города», — передает РИА Новости. Сообщается о раненых мирных жителях. По данным военкоров, Ясиноватую обстреляли из системы «Град». Украинские боевики выпустили десять ракет по Ясиноватой. В результате ударов были разрушены несколько административных зданий, сгорел частный дом, повреждена железнодорожная станция, сообщает Readovka. По данным Минобороны РФ, ранее на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили множественные атаки ВСУ в разных населенных пунктах.