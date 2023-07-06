Магазин «Украина» загорелся из-за обстрела ВСУ

В городе Ясиноватая (ДНР) здание с расположенным внутри магазином «Украина» загорелось после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывают военные корреспонденты с места событий.
«Здание магазина „Украина“ загорелось после обстрела со стороны ВСУ. <…> На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города», — передает РИА Новости. Сообщается о раненых мирных жителях.
По данным военкоров, Ясиноватую обстреляли из системы «Град». Украинские боевики выпустили десять ракет по Ясиноватой. В результате ударов были разрушены несколько административных зданий, сгорел частный дом, повреждена железнодорожная станция, сообщает Readovka. По данным Минобороны РФ, ранее на донецком направлении силы «Южной» группировки успешно отразили множественные атаки ВСУ в разных населенных пунктах.
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