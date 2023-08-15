Украине предложили отказаться от территории ради НАТО: главное к вечеру 15 июля

Для вступления в НАТО Украина должна отказаться от части территории

15 августа 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Стиан Йенсен сообщил, что Украина вступит в НАТО, если откажется от части территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет вступить в НАТО, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 августа. Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть земель. «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сообщил Йенсен.

Россия может пересмотреть свое решение о неприменении запрещенных кассетных бомб на Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение суток ВСУ предпринимали попытки наступления на пяти направлениях. ВСУ потеряли на донецком направлении больше всего солдат- 230 человек.

Российские силы ударили по украинским предприятиям военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, украинский военно-промышленный комплекс несет большой ущерб.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре французские ракеты большой дальности SCALP-EG. По информации ведомства, две самоходные словацкие гаубицы ZUZANA-2 были поражены на купянском направлении, передает Пятый канал.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что работник сельхозпредприятия пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в регион. Он отметил, что пострадавший доставлен в больницу.

Система ПВО в Шебекинском городском округе поразила воздушную цель на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

В Следственном комитете РФ сообщили, что солдата ВСУ, расстрелявшего четверых гражданских в Мариуполе, приговорили к пожизненному лишению свободы. Украинского военного признали виновным в жестоком обращении с гражданскими, а также в убийстве двух и более человек по мотивам идеологической ненависти.

Украина сможет вступить в НАТО, если отдаст России часть территории. Об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 августа.