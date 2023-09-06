Глава ХМАО Комарова получила приглашение на выборы тюменского губернатора. Фото

06 сентября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала югорчан идти на выборы Фото: Евгений Листюк © URA.RU Губернатор ХМАО Комарова получила приглашение на выборы главы Тюменской области. В своем telegram-канале она призвала югорчан идти на избирательные участки в единый день голосования 10 сентября и опубликовала фото приглашения. «Югра выбирает. 10 сентября югорчане в соответствии с законодательством РФ, автономного округа примут участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, изберут 712 депутатов различного местного уровня, 41 главу городских и сельских поселений. <…> Мой избирательный участок — № 294 (Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7). 10 сентября вместе сделаем свой выбор», — указано в публикации. Приглашения рассылают жителям местные избиркомы. Единственные выборы, на которых в этом году голосуют жители столицы округа — это выборы губернатора Тюменской области. С 20 августа по 9 сентября проходит досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах города. К Единому дню голосования в округе все готово. «На 733 участках автономного округа будут работать 7 885 членов избирательной комиссии. Особое внимание — контролю за ходом голосования. 2 199 общественных наблюдателей прошли необходимое обучение. Их задача — обеспечить открытость процедуры, соблюдение законодательства, оперативное реагирование на вопросы», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов помог югорским властям с явкой на досрочное голосование по выборам главы Тюменской области. В ХМАО за неделю до ЕДГ проголосовало более 10 тысяч человек. Приглашение на выборы, которое получила губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото: telegram-канал Натальи Комаровой, https://t.me/komarova_ugra/1409 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Комарова получила приглашение на выборы главы Тюменской области. В своем telegram-канале она призвала югорчан идти на избирательные участки в единый день голосования 10 сентября и опубликовала фото приглашения. «Югра выбирает. 10 сентября югорчане в соответствии с законодательством РФ, автономного округа примут участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, изберут 712 депутатов различного местного уровня, 41 главу городских и сельских поселений. <…> Мой избирательный участок — № 294 (Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7). 10 сентября вместе сделаем свой выбор», — указано в публикации. Приглашения рассылают жителям местные избиркомы. Единственные выборы, на которых в этом году голосуют жители столицы округа — это выборы губернатора Тюменской области. С 20 августа по 9 сентября проходит досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах города. К Единому дню голосования в округе все готово. «На 733 участках автономного округа будут работать 7 885 членов избирательной комиссии. Особое внимание — контролю за ходом голосования. 2 199 общественных наблюдателей прошли необходимое обучение. Их задача — обеспечить открытость процедуры, соблюдение законодательства, оперативное реагирование на вопросы», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов помог югорским властям с явкой на досрочное голосование по выборам главы Тюменской области. В ХМАО за неделю до ЕДГ проголосовало более 10 тысяч человек.