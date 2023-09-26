«Курганстальмост» помогает строить цинковый завод в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, курганстальмост
«Курганстальмост» поставит около 4 тысяч тонн металлоконструкций в Челябинскую область Фото:

«Курганстальмост» поставит для строительства цинкового электролизного завода в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) около четырех тысяч тонн металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«На этой неделе планируем завершить изготовление металлоконструкций для строительства цинкового электролизного завода в город Верхний Уфалей Челябинской области. Начиная с апреля завод поставит на строительство этого объекта 3,8 тысяч тонн конструкций», — сообщили на курганском заводе.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области построят новый цинковый завод Careplant. В его строительство вложат 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Новое предприятие разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Запустить цинковый завод планируют в 2024 году.

«Курганстальмост» поставит для строительства цинкового завода в Челябинской области порядка четырех тысяч металлоконструкций
«Курганстальмост» поставит для строительства цинкового завода в Челябинской области порядка четырех тысяч металлоконструкций
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Курганстальмост» поставит для строительства цинкового электролизного завода в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) около четырех тысяч тонн металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе планируем завершить изготовление металлоконструкций для строительства цинкового электролизного завода в город Верхний Уфалей Челябинской области. Начиная с апреля завод поставит на строительство этого объекта 3,8 тысяч тонн конструкций», — сообщили на курганском заводе. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области построят новый цинковый завод Careplant. В его строительство вложат 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Новое предприятие разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Запустить цинковый завод планируют в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...