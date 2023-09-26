«Курганстальмост» помогает строить цинковый завод в Челябинской области. Фото

26 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» поставит около 4 тысяч тонн металлоконструкций в Челябинскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Курганстальмост» поставит для строительства цинкового электролизного завода в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) около четырех тысяч тонн металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе планируем завершить изготовление металлоконструкций для строительства цинкового электролизного завода в город Верхний Уфалей Челябинской области. Начиная с апреля завод поставит на строительство этого объекта 3,8 тысяч тонн конструкций», — сообщили на курганском заводе. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области построят новый цинковый завод Careplant. В его строительство вложат 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Новое предприятие разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Запустить цинковый завод планируют в 2024 году. «Курганстальмост» поставит для строительства цинкового завода в Челябинской области порядка четырех тысяч металлоконструкций Фото: группа «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-132666419_18344

«Курганстальмост» поставит для строительства цинкового электролизного завода в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) около четырех тысяч тонн металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе планируем завершить изготовление металлоконструкций для строительства цинкового электролизного завода в город Верхний Уфалей Челябинской области. Начиная с апреля завод поставит на строительство этого объекта 3,8 тысяч тонн конструкций», — сообщили на курганском заводе. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области построят новый цинковый завод Careplant. В его строительство вложат 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Новое предприятие разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Запустить цинковый завод планируют в 2024 году.