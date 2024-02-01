Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень после массового ДТП частично восстановили

Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулись девять машин, частично восстановлено. Об этом заявила Госавтоинспекция Свердловской области.
«Автоинспекторы организовали на данном участке реверсивное движение», — сообщает ведомство. Ранее трасса была закрыта в оба направления.
Причиной этому стала массовая авария, в результате которой столкнулось девять машин, пять из них — грузовые. Пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за того, что в одном из автомобилей установлен газовый баллон, есть угроза взрыва.
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