Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень после массового ДТП частично восстановили

01 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Пока на трассе организовано реверсивное движение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулись девять машин, частично восстановлено. Об этом заявила Госавтоинспекция Свердловской области. «Автоинспекторы организовали на данном участке реверсивное движение», — сообщает ведомство. Ранее трасса была закрыта в оба направления. Причиной этому стала массовая авария, в результате которой столкнулось девять машин, пять из них — грузовые. Пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за того, что в одном из автомобилей установлен газовый баллон, есть угроза взрыва.

Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулись девять машин, частично восстановлено. Об этом заявила Госавтоинспекция Свердловской области. «Автоинспекторы организовали на данном участке реверсивное движение», — сообщает ведомство. Ранее трасса была закрыта в оба направления. Причиной этому стала массовая авария, в результате которой столкнулось девять машин, пять из них — грузовые. Пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за того, что в одном из автомобилей установлен газовый баллон, есть угроза взрыва.