Обвиняемый в подготовке теракта в Алтайском крае планировал взорвать УВЗ

27 февраля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории РФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска (Алтайский край) изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Мужчина был завербован по собственной инициативе проукраинской террористической организацией. Мужчине предложили выполнить задание в России. По словам обвиняемого, первоначальным заданием было провести разведку на «Уралвагонзаводе». Позже кураторы поменяли объект на администрацию Рубцовска. О подробностях несостоявшегося теракта сообщает РИА Новости. Мужчину задержали в 2023 году. В его квартире сотрудники ФСБ обнаружили кустарно изготовленную взрывчатку. В отношении обвиняемого расследуется несколько уголовных дел. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска (Алтайский край) изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Мужчина был завербован по собственной инициативе проукраинской террористической организацией. Мужчине предложили выполнить задание в России. По словам обвиняемого, первоначальным заданием было провести разведку на «Уралвагонзаводе». Позже кураторы поменяли объект на администрацию Рубцовска. О подробностях несостоявшегося теракта сообщает РИА Новости. Мужчину задержали в 2023 году. В его квартире сотрудники ФСБ обнаружили кустарно изготовленную взрывчатку. В отношении обвиняемого расследуется несколько уголовных дел. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.