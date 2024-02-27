Обвиняемый в подготовке теракта в Алтайском крае планировал взорвать УВЗ

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска (Алтайский край) изначально должен был провести разведку на «Уралвагонзаводе». Мужчина был завербован по собственной инициативе проукраинской террористической организацией.
Мужчине предложили выполнить задание в России. По словам обвиняемого, первоначальным заданием было провести разведку на «Уралвагонзаводе». Позже кураторы поменяли объект на администрацию Рубцовска. О подробностях несостоявшегося теракта сообщает РИА Новости.
Мужчину задержали в 2023 году. В его квартире сотрудники ФСБ обнаружили кустарно изготовленную взрывчатку. В отношении обвиняемого расследуется несколько уголовных дел. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
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