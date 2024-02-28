Пермские музыканты выступят на Масленице в Кургане. Афиша

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Масленица. Курган, чучело горит, сжигание чучел, празднование масленицы, масленица
В Кургане масленица пройдет с 11 по 17 марта Фото:

В Кургане праздновать Масленицу будут с 10 по 17 марта. В различных программах мероприятия указаны концерт фолк-группы из Перми, сожжение чучела и тематические игры с квестами. Корреспондент информационного агентства URA.RU собрала общую информацию о том, какие развлечения ожидают курганцев на праздник.

«В марте в России отметят один из самых радостных и веселых народных праздников — Масленицу. Масленичная неделя в этом году пройдет с 11 по 17 марта. В Кургане Масленицу по доброй традиции встретят и проводят фольклорными праздниками, концертами, играми для всей семьи», — указано на официальном сайте мэрии Кургана.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) пройдет концертная программа с выступлением фолк-группы «Кружево» из Перми. Это женский музыкальный коллектив, который исполняет народные песни. В состав группы входят три участницы. Коллектив ездит по городам и выступает на мероприятиях (например, ансамбль выступал на Дне города в Ижевске).

Сообщается, что мастер-классы, игровые и концертные программы пройдут в местных библиотеках (имени Горького, Куликова, Карамзина, Шукшина, Некрасова и Маяковского). На термальном курорте «Баден-Баден» планируются развлечения на весь день с аквазумбой, играми и сожжением чучела. Концерты также ожидаются в «Современнике» и культурном центре «Курган».

Курганцы отметят масленицу
Курганцы отметят масленицу
Масленица в Кургане пройдет с 11 по 17 марта
Масленица в Кургане пройдет с 11 по 17 марта
Термальный курорт в Кургане зовет курганцев отмечать масленицу целый день
Термальный курорт в Кургане зовет курганцев отмечать масленицу целый день
Пермская музыкальная группа выступит в Кургане на масленицу
Пермская музыкальная группа выступит в Кургане на масленицу
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В Кургане праздновать Масленицу будут с 10 по 17 марта. В различных программах мероприятия указаны концерт фолк-группы из Перми, сожжение чучела и тематические игры с квестами. Корреспондент информационного агентства URA.RU собрала общую информацию о том, какие развлечения ожидают курганцев на праздник. «В марте в России отметят один из самых радостных и веселых народных праздников — Масленицу. Масленичная неделя в этом году пройдет с 11 по 17 марта. В Кургане Масленицу по доброй традиции встретят и проводят фольклорными праздниками, концертами, играми для всей семьи», — указано на официальном сайте мэрии Кургана. В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) пройдет концертная программа с выступлением фолк-группы «Кружево» из Перми. Это женский музыкальный коллектив, который исполняет народные песни. В состав группы входят три участницы. Коллектив ездит по городам и выступает на мероприятиях (например, ансамбль выступал на Дне города в Ижевске). Сообщается, что мастер-классы, игровые и концертные программы пройдут в местных библиотеках (имени Горького, Куликова, Карамзина, Шукшина, Некрасова и Маяковского). На термальном курорте «Баден-Баден» планируются развлечения на весь день с аквазумбой, играми и сожжением чучела. Концерты также ожидаются в «Современнике» и культурном центре «Курган».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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