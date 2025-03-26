Марихуана и гашиш: необычные начинки кондитера из питерского Мурино

В Ленобласти сотрудники полиции обнаружили в квартире жителя Мурино наркотические вещества, спрятанные в необычном месте — в мармеладе и печенье. Об этом сообщает 47news.
«Вечером 25 марта сотрудники полиции посетили квартиру 31-летнего мужчины на Охтинской аллее, 10 к1, в Мурино. <...> Сотрудников заинтересовали емкости с мармеладом и печеньем, весы и множество пакетов на зип-локе», — пишет 47news. Также в ходе обыска были найдены прозрачные пластиковые контейнеры с веществами различных цветов.
Мужчина признался, что в контейнерах находились марихуана, гашиш и амфетамин, которые он хранил для личного употребления. В сладостях был обнаружен каннабиноид. По словам задержанного, мармелад и печенье он изготовил самостоятельно и планировал продавать. Мужчине предъявлены обвинения за незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку наркотических средств. В данный момент изъятое направлено на экспертизу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.