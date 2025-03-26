26 марта 2025
25 марта 2025

Марихуана и гашиш: необычные начинки кондитера из питерского Мурино

Кондитер из Мурино изготавливал мармелад и печенье с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В сладостях был обнаружен каннабиноид
В сладостях был обнаружен каннабиноид Фото:

В Ленобласти сотрудники полиции обнаружили в квартире жителя Мурино наркотические вещества, спрятанные в необычном месте — в мармеладе и печенье. Об этом сообщает 47news.

«Вечером 25 марта сотрудники полиции посетили квартиру 31-летнего мужчины на Охтинской аллее, 10 к1, в Мурино. <...> Сотрудников заинтересовали емкости с мармеладом и печеньем, весы и множество пакетов на зип-локе», — пишет 47news. Также в ходе обыска были найдены прозрачные пластиковые контейнеры с веществами различных цветов.

Мужчина признался, что в контейнерах находились марихуана, гашиш и амфетамин, которые он хранил для личного употребления. В сладостях был обнаружен каннабиноид. По словам задержанного, мармелад и печенье он изготовил самостоятельно и планировал продавать. Мужчине предъявлены обвинения за незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку наркотических средств. В данный момент изъятое направлено на экспертизу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленобласти сотрудники полиции обнаружили в квартире жителя Мурино наркотические вещества, спрятанные в необычном месте — в мармеладе и печенье. Об этом сообщает 47news. «Вечером 25 марта сотрудники полиции посетили квартиру 31-летнего мужчины на Охтинской аллее, 10 к1, в Мурино. <...> Сотрудников заинтересовали емкости с мармеладом и печеньем, весы и множество пакетов на зип-локе», — пишет 47news. Также в ходе обыска были найдены прозрачные пластиковые контейнеры с веществами различных цветов. Мужчина признался, что в контейнерах находились марихуана, гашиш и амфетамин, которые он хранил для личного употребления. В сладостях был обнаружен каннабиноид. По словам задержанного, мармелад и печенье он изготовил самостоятельно и планировал продавать. Мужчине предъявлены обвинения за незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку наркотических средств. В данный момент изъятое направлено на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...