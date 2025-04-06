Петербургский суд отклонил иск ведомства к яхт-клубу в Галерной гавани

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал в удовлетворении иска Невско-Ладожского бассейнового управления, которое стремилось расторгнуть договор водопользования с ООО «Марина». Данное решение было опубликовано на сайте суда.
«Иск ведомства был рассмотрен за семь заседаний. Решение суда об отказе в расторжении договора вступит в силу в течение месяца, если управление не подаст апелляцию», — пишет «Фонтанка». ООО «Марина» арендует участок в Галерной гавани с 2008 года, используя его для размещения яхт-клуба. Споры вокруг данной аренды не новы: уже в 2017 году попытка расторгнуть договор аренды не увенчалась успехом из-за неудовлетворительного содержания территории. В 2024 году разгорелись новые разбирательства, вызванные планами ООО «Марина» по созданию плавучего квартала из хаусботов.
Комитет по охране памятников (КГИОП) выразил обеспокоенность, указывая на то, что планы компании нарушают режим охраны памятника федерального значения. Размещение плавучих средств в акватории Галерной гавани могло бы привести к искажению исторического облика и утрате культурной ценности этой территории. Невско-Ладожское бассейновое управление и другие регулирующие органы видят в действиях ООО «Марина» нарушения условий договора, что могло бы нанести вред окружающей среде. Иск о расторжении договора был подан, и в период рассмотрения дела были введены обеспечительные меры, запрещающие любые работы в акватории до окончательного решения суда.
Несмотря на юридические трудности, руководство ООО «Марина» выразило намерение продолжить свою деятельность и обеспечить возможность яхтсменам использовать акваторию для своих нужд. Предприниматель Марат Асланов подчеркнул, что текущая цель компании — выживание и успешное проведение навигационного сезона.
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