21:00 12 апреля 2018 0

Сечин уверен в виновности Улюкаева Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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В девять часов вечера уже не так темно, а значит, мы все ближе к лету и теплу — повод радоваться. Еще один повод — наша рассылка с самыми актуальными новостями к этому часу:

Сегодня в суде рассматривают жалобу Алексея Улюкаева на свой приговор — его осудили на восемь лет за взятку. Игорь Сечин, глава «Роснефти», впервые прибыл на заседание по этому делу. Раньше вызовы в суд он просто игнорировал.

Аман Тулеев, теперь председатель Совета народных депутатов, обратился в прокуратуру, потому что журналисты задели его честь и достоинство. Экс-губернатор Кемеровской области просил защитить себя и свою дачу.

Помните историю про сотрудника ГИБДД, который обмывал «звездочки» и попался пьяным за рулем? За это под удар попал его начальник — непотопляемый главный гаишник области Юрий Демин. Он теперь из отпуска не выйдет — уходит в отставку.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин как-то подарил общественной организации «Многодетные семьи» джип. Оказалось, что пользуется им сын главы этой самой организации — таксует в другом городе. Ямальцы в гневе.

Экс-глава РЖД Владимир Якунин в своих мемуарах рассказал, почему канцлер Германии не любит русских, даже по-русски не говорит, хотя знает язык. Якунин утверждает, что всему виной кража велосипеда у маленькой Ангелы Меркель.

В Сети гуляет фотография приказа, согласно которому сотрудникам краснодарского МВД нельзя ходить в «Макдоналдс», ездить в транспорте сидя и изменять. Под угрозой увольнения окажутся все, кто посмеет улыбнуться, нахмуриться или выругаться.