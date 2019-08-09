Покорители Севера испортили миграционную статистику Ямала

Встречать старость пенсионеры предпочитают за пределами Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миграционная убыль на Ямале увеличилась почти в два раза из-за пенсионеров, которые приезжали осваивать Север в 1970-1980-х годах. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В настоящее время в пенсионный возраст вошло поколение, приехавшее осваивать полуостров Ямал в 1970-1980-х годах. Граждане по окончании своей трудовой деятельности покидают Ямал, выезжая на прежнее место жительства или в регионы с более благоприятным климатом», — сообщили в пресс-службе правительства.

Переселению людей, по оценкам властей, способствует реализация специальных программ, например, «Сотрудничество» (ямальцы переезжают жить в Тюменскую область). В качестве мер, принимаемых для миграционного роста, власти назвали субсидии на аренду, единовременные и ежемесячные выплаты специалистам, а также регулирование привлечения иностранных работников. В правительстве также добавили, что, несмотря на миграционную убыль, численность населения региона растет за счет высокой рождаемости.

Ранее «URA.RU» сообщало, что миграционная убыль на Ямале увеличилась почти в два раза. За январь—июнь регион потерял 975 человек. За аналогичный период прошлого года — 440 человек. В беседе с агентством эксперты назвали причины, по которым статистика показала отрицательную динамику. На убыль повлияли климат, отсутствие новых рабочих мест и желание встретить старость в другом регионе.