Экс-муж Поклонской — о «виновнике» развода отце Сергии: «Он пиарится!»

По мнению Ивана Соловьева, старец Сергий пиарится Фото: со страницы Натальи Поклонской во «ВКонтакте»

Бывший муж экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев высказался об ее духовнике, схиигумене Среднеуральского женского монастыря отце Сергии (Романове). Накануне в паблике прозвучало его мнение, что отец Сергий «деструктивно» влияет на людей — СМИ сразу же поспешили обвинить старца в развале брака Поклонской и Соловьева.

В комментарии «URA.RU» экс-муж Поклонской воздержался от таких оценок, но не смог скрыть свою боль. «Пусть все будет хорошо у него, но я о нем не хочу говорить, — заявил агентству Соловьев. — Он не стоит того, чтобы о нем говорили. Он очень хочет, чтобы о нем говорили, но не надо идти на поводу у тех, кто пиарится».

Накануне telegram-канал «Лампа» опубликовал интервью Соловьева, говорившего о расставании с Поклонской и о роли в этом отца Сергея. «Слишком была бы большая честь для схиигумена Сергия, чтобы винить его в том, что союз распадается, — заявил Соловьев. — Я не был свидетелем их разговоров, поэтому судить не могу. На то, что этот челочек, с моей точки зрения, оказывает деструктивное влияние на многих, я думаю, что это ни для кого не секрет».

Информация о разводе Поклонской и Соловьева появилась в конце августа: сперва Наталья заявила о «кардинальных изменениях» в личной жизни, затем ее муж сообщил о расставании. Перед этим Поклонская побывала в Среднеуральском женском монастыре, где вернула отцу Сергию перстень императора и рассказала о чудесном исцелении с помощью явившегося к ней святого.