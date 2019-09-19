Стабильность российских корпораций подорвут протестные движения

Крупные корпорации опасаются, что протестные движения окажут влияние на их операционную деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские протесты угрожают стабильности российских корпораций. Об этом своих инвесторов предупредили Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур», занявшие 300 и 500 миллионов долларов соответственно.

«Обе компании отмечают, что реализация факторов политической нестабильности в России может оказать существенный эффект на бизнесы компаний, повлиять на финансовые условия, результаты операционной деятельности и перспективы», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проспекты, в которых опубликовались компании. В качестве примера приводятся протесты, произошедшие в последние два года в столице и связанные с повышением пенсионного возраста, установкой жестких ограничений в интернете и выборами в Мосгордуму.

Как отмечает представитель ЧТПЗ, на данный момент протесты не оказали влияния на работу компании, однако если подобные движения произойдут в регионе присутствия компании, это может сказаться на производственной деятельности.

Помимо ЧТПЗ и холдинга «Сибур» в проспекте опубликовалась компания «Северсталь», которая не указала протесты как один из факторов риска. «Каждая компания с учетом своей структуры, локации основных активов и других факторов определяет список рисков для целей отражения в проспекте», — пояснил представитель «Северстали».

В разделе «Риски» всегда указаны все факторы, которые могут повлиять на работу компании, уточняет издание. Это позволяет компаниям перестраховаться от претензий кредиторов, если риск будет реализован.