Юлия Михалкова рассказала о своем фирменном взгляде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась, что на мужчин можно воздействовать с помощью взгляда. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Можно ни слова не сказать, а только вот так посмотреть: чуть строго, слегка таинственно, капельку надменно. И он все поймет», — написала звезда. По ее словам, на мужчин такой взгляд действует «фантастически обезоруживающе».

Также Михалкова отметила, что работает уже пятый день подряд. На данный момент юмористка готовится к новому шоу.

В октябре «Уральские пельмени» официально подтвердили «URA.RU», что Михалкова покинула команду и переехала в Москву, чтобы заниматься собственными проектами. Ранее она уточнила, что покинула шоу, так как «достигла потолка» и устала от творческой стабильности. Позже Михалкова рассказала, что после ухода из команды занялась собственными проектами.