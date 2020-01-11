10 января 2020

Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала, как воздействовать на мужчин. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова рассказала о своем фирменном взглядеФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась, что на мужчин можно воздействовать с помощью взгляда. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Можно ни слова не сказать, а только вот так посмотреть: чуть строго, слегка таинственно, капельку надменно. И он все поймет», — написала звезда. По ее словам, на мужчин такой взгляд действует «фантастически обезоруживающе».

Также Михалкова отметила, что работает уже пятый день подряд. На данный момент юмористка готовится к новому шоу.

В октябре «Уральские пельмени» официально подтвердили «URA.RU», что Михалкова покинула команду и переехала в Москву, чтобы заниматься собственными проектами. Ранее она уточнила, что покинула шоу, так как «достигла потолка» и устала от творческой стабильности. Позже Михалкова рассказала, что после ухода из команды занялась собственными проектами.

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Ну, что? Как завершилась ваша первая рабочая неделя в 2020 году? А у меня уже пятый рабочий день. Завтра шестой!???? Сейчас перед записью нового юмористического шоу репетирую свой фирменный строгий и невозмутимый взгляд.???? И, кстати! Я считаю, что у каждой девушки такой взгляд всегда должен быть наготове. На мужчин он действует фантастически обезоруживающе. Можно ни слова не сказать, а только вот так посмотреть: чуть строго, слегка таинственно, капельку надменно. И он всё поймет.???? Да, мужчины?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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