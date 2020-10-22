В России замерла статистика заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 15 971 человека. Таким образом, динамика роста суточных больных начиная с пика в 16 319 заболевших, достигнутого 20 октября, замедлилась. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлен 15 971 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Вирус диагностирован уже у 1 463 306 россиян. Количество скончавшихся от вируса россиян увеличилось на 290 человек за сутки. В общей сложности с начала пандемии от инфекции погибли 25 242 человека.
В лидерах по количеству заболевших находится Москва, где за сутки заразились 4 413 человек. Санкт-Петербург с 697 заболевшими за сутки находится на втором месте. Замыкает тройку Московская область с 462 случаями коронавируса.
По регионам УрФО первое место удерживает Свердловская область с 259 случаями. На втором месте ХМАО (199 случаев), на третьем — ЯНАО, где за сутки заразились 175 человек. В Тюменской области зафиксировано 139 новых случаев. В Челябинской области и Пермском крае — 110 и 139 новых заразившихся соответственно. В Курганской области вирус диагностирован у 75 человек.
Вчера власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. По информации агентства «Невские новости», каникулы были продлены до 8 ноября. Ранее о продлении каникул заявили в Московской области, сообщает «Взгляд».
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