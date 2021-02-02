В Курганской области таможенники пресекли контрабанду леса

В Курганской области на границе с Казахстаном таможенники и пограничники задержали лесоматериалы на сумму 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU 2 февраля сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Сотрудники Уральской оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли вывоз в Казахстан и Киргизию лесоматериалов», — рассказали в пресс-службе УТУ. Лес заготавливали в Свердловской области. В пресс-службе погрануправления URA.RU объяснили, что лес задержали на пункте пропуска возле города Петухово (Курганская область).
По данным таможни, два предпринимателя пытались вывезти 210 кубометров хвойного леса. Подозреваемые пытались провезти лесоматериалы общей стоимостью 1,5 млн рублей по подложным документам.
По данному факту было возбуждено семь уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Расследованием дела займутся сотрудники управления на транспорте МВД России по УрФО.
В 2019 году губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал основной проблемой в сфере лесного хозяйства региона — «незаконные рубки леса и его транзит в Казахстан». В этом он обвинил «отдельных должностных лиц».
Подписывайтесь на URA.RU в