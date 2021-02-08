Екатеринбургский шоумен стал лицом уральского протеста для иноСМИ

Героями публикации стали еще четыре россиянина из Москвы и Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Теле- и радиоведущий из Екатеринбурга Александр Цариков стал «лицом» несанкционированной протеста в поддержку блогера Алексея Навального в зарубежных СМИ. Мини-интервью с шоуменом попало в статью индийского интернет-издания Devdiscourse под названием «Протестующие портреты: россияне сплотились вокруг критика Кремля Навального».

«41-летний Александр Цариков, теле- и радиоведущий из Екатеринбурга, сказал, что он принимает участие во всех протестах оппозиции и что он присоединился к протестам 23 января. «Основная причина, по которой я присоединяюсь к протестам, заключается в том, что мне было бы очень стыдно, если бы я это сделал ничего. Даже крошечная надежда на восстановления справедливости вдохновляет меня и заставляет поверить в то, что это действительно может произойти. Может, не сейчас, а может быть, позже», — передает портал слова Царикова. Кроме него героями публикации стали еще четыре россиянина из Москвы и Санкт-Петербурга.

Цариков в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил факт общения с зарубежными СМИ. «Да, я давал небольшое интервью Рейтер. Видимо они и стали источником. Рад, что стал героем. Скоро у нас интервью зарубежному изданию превратится в преступление. Или уже?» — ответил шоумен.

Незаконные протесты в поддержку Навального начались по всей России 23 января после задержания блогера. Кремль осудил эти акции, уточняет агентство Nation news. МВД проведет проверку из-за привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах, пишет телеканал 360. Экономисты предполагают, что массовые протесты ведут к дополнительным расходам бюджета РФ. В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве. Однако из-за неоднократного нарушения испытательного срока, блогеру заменили наказание на реальное лишение свободы.