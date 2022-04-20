Депутат Госдумы просит сажать за осквернение георгиевской ленты 20 апреля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 + По мнению Дмитрия Вяткина, варварское отношение к символу Победы должно быть наказуемо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин предложил наказывать крупным штрафом или лишать свободы тех, кто станет публично осквернять георгиевскую ленту. Об этом депутат написал в своем telegram-канале. «Мы с однопартийцами предложили приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы на законодательном уровне. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы до 5 лет», — написал Вяткин. По словам депутата, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению Вяткина, неуважительное, варварское отношение к ленте должно быть наказуемо, как сейчас наказуемо неуважительное отношение к любой другой священной символике РФ. Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» . Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин предложил наказывать крупным штрафом или лишать свободы тех, кто станет публично осквернять георгиевскую ленту. Об этом депутат написал в своем telegram-канале. «Мы с однопартийцами предложили приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы на законодательном уровне. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы до 5 лет», — написал Вяткин. По словам депутата, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению Вяткина, неуважительное, варварское отношение к ленте должно быть наказуемо, как сейчас наказуемо неуважительное отношение к любой другой священной символике РФ. Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям