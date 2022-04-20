Депутат Госдумы просит сажать за осквернение георгиевской ленты

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин предложил наказывать крупным штрафом или лишать свободы тех, кто станет публично осквернять георгиевскую ленту. Об этом депутат написал в своем telegram-канале.
«Мы с однопартийцами предложили приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы на законодательном уровне. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы до 5 лет», — написал Вяткин.
По словам депутата, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению Вяткина, неуважительное, варварское отношение к ленте должно быть наказуемо, как сейчас наказуемо неуважительное отношение к любой другой священной символике РФ.
Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью.
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин предложил наказывать крупным штрафом или лишать свободы тех, кто станет публично осквернять георгиевскую ленту. Об этом депутат написал в своем telegram-канале. «Мы с однопартийцами предложили приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы на законодательном уровне. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы до 5 лет», — написал Вяткин. По словам депутата, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению Вяткина, неуважительное, варварское отношение к ленте должно быть наказуемо, как сейчас наказуемо неуважительное отношение к любой другой священной символике РФ. Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью.