Челябинец возглавил налоговую службу ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился

01 июня 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Глава УФНС по ХМАО Михаил Бирюк уже приступил к работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителем УФНС России по ХМАО назначен Михаил Бирюк, ранее занимавший аналогичную должность в Челябинской области. Информация о его назначении размещена на официальной сайте налоговой инспекции Югры. «Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 № 929 л/с Михаил Михайлович Бирюк с 01 июня 2022 года назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — указано на сайте. До этого времени он с 2015 года возглавлял налоговую службу в Челябинской области. Сам Бирюк родился в Челябинске в 1969 году. Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Челябинский государственный технический университет, в 2000 году — Челябинский государственный университет. В налоговых органах работает с 1993 года. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем переводе Бирюка в Югру. Прежний руководитель УФНС ХМАО Ольга Литова ушла в окружное правительство в ранге заместителя губернатора Югры. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Руководителем УФНС России по ХМАО назначен Михаил Бирюк, ранее занимавший аналогичную должность в Челябинской области. Информация о его назначении размещена на официальной сайте налоговой инспекции Югры. «Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 № 929 л/с Михаил Михайлович Бирюк с 01 июня 2022 года назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — указано на сайте. До этого времени он с 2015 года возглавлял налоговую службу в Челябинской области. Сам Бирюк родился в Челябинске в 1969 году. Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Челябинский государственный технический университет, в 2000 году — Челябинский государственный университет. В налоговых органах работает с 1993 года. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем переводе Бирюка в Югру. Прежний руководитель УФНС ХМАО Ольга Литова ушла в окружное правительство в ранге заместителя губернатора Югры.