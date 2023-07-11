ХМАО и Свердловская область реализуют кластерную кооперацию для создания инвестпроектов

11 июля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Стороны намерены сотрудничать при реализации инвестпроектов Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области в рамках выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, заключили соглашение с разными организациями. Целью является создание межрегиональной кооперации на кластерной основе. Об сообщает пресс-служба Фонда развития Югры. «Сотрудничество предполагает реализацию межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при создании инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами РФ. Соглашение дает возможность обеспечивать заказчику его технологическую безопасность, а производителю снизить затраты на логистику, увеличить объемы производства под гарантию заказа. Для регионов это означает создание новых рабочих мест, локализацию производств, сервисов, увеличение налоговой базы», — передает слова губернатора ХМАО Наталья Комарова пресс-служба Фонда развития региона. Исходя из договора, регионы планируют сотрудничать во время реализации инвестпроектов, а также будут применять механизмы государственно-частного партнерства. Они подписали соглашения с такими организациями, как Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Национальный центр развития государственно-частного партнерства, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и «Корпорация развития Среднего Урала». Ранее URA.RU писало, что Губернатор Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023» соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области в рамках выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, заключили соглашение с разными организациями. Целью является создание межрегиональной кооперации на кластерной основе. Об сообщает пресс-служба Фонда развития Югры. «Сотрудничество предполагает реализацию межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при создании инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами РФ. Соглашение дает возможность обеспечивать заказчику его технологическую безопасность, а производителю снизить затраты на логистику, увеличить объемы производства под гарантию заказа. Для регионов это означает создание новых рабочих мест, локализацию производств, сервисов, увеличение налоговой базы», — передает слова губернатора ХМАО Наталья Комарова пресс-служба Фонда развития региона. Исходя из договора, регионы планируют сотрудничать во время реализации инвестпроектов, а также будут применять механизмы государственно-частного партнерства. Они подписали соглашения с такими организациями, как Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Национальный центр развития государственно-частного партнерства, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и «Корпорация развития Среднего Урала». Ранее URA.RU писало, что Губернатор Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023» соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции.