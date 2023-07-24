Жители ХМАО и ЯНАО ищут в Тюменской области жилье с местом под частные самолеты

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Легкий пассажирский самолет с тигровой раскраской. Частный аэродром около поселка Красный Адуй. Свердловская обл., легкая авиация, частный самолет, тигровая раскраска, полосатый самолет, самолет zlin 142
В Тюменской области северянам нужны не только дома, но и парковки для частных самолетов (архивное фото) Фото:

При покупке домов в Тюменской области жители ХМАО и ЯНАО требуют, чтобы на территории имелся аэродром под их частные самолеты. Об этом журналистам рассказал Андрей Тихонов, руководитель отдела маркетинга ООО СЗ «Новая Земля».

«От северян при покупке жилья поступают необычные запросы. Жители ХМАО и ЯНАО хотят, чтобы на территории их домов были аэродромы для малой авиации, так как нередко у северян есть частные самолеты, которым нужна взлетно-посадочная площадка», — приводит слова Андрея Тихонова издание «РБК Тюмень».

В целом же у жителей северных округов наметился новый тренд: если ранее они покупали квартиры в Тюмени, то теперь все чаще интересуются частными домами в Тюменском районе, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме, а также даже не газифицированными участками в полях. Как поясняют эксперты сферы недвижимости, это связано с тем, что югорцы и ямальцы вкладывают деньги в дома для круглогодичного проживания, а не в квартиры, которые в дальнейшем хотят только сдавать.

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При покупке домов в Тюменской области жители ХМАО и ЯНАО требуют, чтобы на территории имелся аэродром под их частные самолеты. Об этом журналистам рассказал Андрей Тихонов, руководитель отдела маркетинга ООО СЗ «Новая Земля». «От северян при покупке жилья поступают необычные запросы. Жители ХМАО и ЯНАО хотят, чтобы на территории их домов были аэродромы для малой авиации, так как нередко у северян есть частные самолеты, которым нужна взлетно-посадочная площадка», — приводит слова Андрея Тихонова издание «РБК Тюмень». В целом же у жителей северных округов наметился новый тренд: если ранее они покупали квартиры в Тюмени, то теперь все чаще интересуются частными домами в Тюменском районе, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме, а также даже не газифицированными участками в полях. Как поясняют эксперты сферы недвижимости, это связано с тем, что югорцы и ямальцы вкладывают деньги в дома для круглогодичного проживания, а не в квартиры, которые в дальнейшем хотят только сдавать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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