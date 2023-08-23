Регионы УрФО досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд
К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек Фото:

В Уральском федеральном округе могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Мы должны сделать все, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объемы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития», — отметил Якушев на окружном совещании по вопросу ликвидации аварийного жилья. Слова передает пресс-служба полпреда.

Также во встрече участвовал председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Он отметил, что в УрФО, по сравнению с другими федеральными округами, меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья.

К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уральском федеральном округе могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Мы должны сделать все, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объемы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития», — отметил Якушев на окружном совещании по вопросу ликвидации аварийного жилья. Слова передает пресс-служба полпреда. Также во встрече участвовал председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Он отметил, что в УрФО, по сравнению с другими федеральными округами, меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья. К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...