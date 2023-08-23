Регионы УрФО досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья. Фото

23 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском федеральном округе могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Мы должны сделать все, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объемы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития», — отметил Якушев на окружном совещании по вопросу ликвидации аварийного жилья. Слова передает пресс-служба полпреда. Также во встрече участвовал председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Он отметил, что в УрФО, по сравнению с другими федеральными округами, меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья. К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья.

В Уральском федеральном округе могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Мы должны сделать все, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объемы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития», — отметил Якушев на окружном совещании по вопросу ликвидации аварийного жилья. Слова передает пресс-служба полпреда. Также во встрече участвовал председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Он отметил, что в УрФО, по сравнению с другими федеральными округами, меньше всего проблем с качеством и сроками переселения людей из аварийного жилья. К 2025 году в УрФО должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья.