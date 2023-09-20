Российский боец сообщил о полном уничтожении села Андреевка 20 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 + Военный «Феникс» сообщил, сто ВСУ заняли только 100 метров местности Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Андреевка, о якобы взятии которого ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полностью разрушено. Об этом сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс». По его словам, нельзя утверждать, что украинские военные взяли Андреевку. «Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — заявил «Феникс». Его слова приводит РИА Новости. Десантник отметил, что российские силы заняли более выгодные позиции, так как село превратилось в пустыню. По его словам, украинские военные взяли кусок местности 100 метров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Андреевки продолжаются жестокие бои. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в районах Андреевки и Курдюмовки под Артемовском, передает «Национальная служба новостей». Село Андреевка, о якобы взятии которого ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полностью разрушено. Об этом сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс». По его словам, нельзя утверждать, что украинские военные взяли Андреевку. «Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — заявил «Феникс». Его слова приводит РИА Новости. Десантник отметил, что российские силы заняли более выгодные позиции, так как село превратилось в пустыню. По его словам, украинские военные взяли кусок местности 100 метров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Андреевки продолжаются жестокие бои. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в районах Андреевки и Курдюмовки под Артемовском, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям