Российский боец сообщил о полном уничтожении села Андреевка

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Военный «Феникс» сообщил, сто ВСУ заняли только 100 метров местности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Село Андреевка, о якобы взятии которого ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полностью разрушено. Об этом сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс». По его словам, нельзя утверждать, что украинские военные взяли Андреевку.

«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — заявил «Феникс». Его слова приводит РИА Новости.

Десантник отметил, что российские силы заняли более выгодные позиции, так как село превратилось в пустыню. По его словам, украинские военные взяли кусок местности 100 метров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Андреевки продолжаются жестокие бои. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в районах Андреевки и Курдюмовки под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».

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Село Андреевка, о якобы взятии которого ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полностью разрушено. Об этом сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс». По его словам, нельзя утверждать, что украинские военные взяли Андреевку. «Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — заявил «Феникс». Его слова приводит РИА Новости. Десантник отметил, что российские силы заняли более выгодные позиции, так как село превратилось в пустыню. По его словам, украинские военные взяли кусок местности 100 метров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Андреевки продолжаются жестокие бои. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в районах Андреевки и Курдюмовки под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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