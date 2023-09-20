Российский боец сообщил о полном уничтожении села Андреевка

Село Андреевка, о якобы взятии которого ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полностью разрушено. Об этом сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс». По его словам, нельзя утверждать, что украинские военные взяли Андреевку.
«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — заявил «Феникс». Его слова приводит РИА Новости.
Десантник отметил, что российские силы заняли более выгодные позиции, так как село превратилось в пустыню. По его словам, украинские военные взяли кусок местности 100 метров.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Андреевки продолжаются жестокие бои. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в районах Андреевки и Курдюмовки под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».
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