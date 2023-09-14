14 сентября 2023

На МО Украины обрушилась волна негатива из-за ложных свидетельств об успехах ВСУ

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Замминистра обороны Украины заявила о ложном взятии Андреевки Фото:
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр своим заявлением о взятии Киевом под контроль Андреевки в ДНР вызвала волну возмущения. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко после ложного сообщения посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ.

Одна из бригад ВСУ в telegram-канале опровергла информацию Маляр о взятии Андреевки. «Идут тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны и несут угрозу для личного состава», — написали бойцы. «У вас ведь столько работы есть! Нет, мы в Киеве сядем и будем рассказывать, что [Андреевка взята под контроль]. Цирк какой-то», — написал Гончаренко в telegram-канале.

Другой депутат — Ирина Геращенко — добавила, что ей стыдно за Маляр. Она намекнула на ее увольнение. «В министерстве обороны назрели кадровые решения», — написала Геращенко в telegram-канале.

После этого Маляр отредактировала заявление, дописав, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Но спустя пару часов из-за резонанса в СМИ она опубликовала новое заявление, в котором назвала распространение ложной информации «коммуникационным сбоем».

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр своим заявлением о взятии Киевом под контроль Андреевки в ДНР вызвала волну возмущения. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко после ложного сообщения посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ. Одна из бригад ВСУ в telegram-канале опровергла информацию Маляр о взятии Андреевки. «Идут тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны и несут угрозу для личного состава», — написали бойцы. «У вас ведь столько работы есть! Нет, мы в Киеве сядем и будем рассказывать, что [Андреевка взята под контроль]. Цирк какой-то», — написал Гончаренко в telegram-канале. Другой депутат — Ирина Геращенко — добавила, что ей стыдно за Маляр. Она намекнула на ее увольнение. «В министерстве обороны назрели кадровые решения», — написала Геращенко в telegram-канале. После этого Маляр отредактировала заявление, дописав, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Но спустя пару часов из-за резонанса в СМИ она опубликовала новое заявление, в котором назвала распространение ложной информации «коммуникационным сбоем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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