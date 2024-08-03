Врио главы ХМАО выразил соболезнования жертвам трагедии в Нижнем Тагиле

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Кухарук пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления
Кухарук пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук от имени всех югорчан выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Югорчане выражают соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле. Мы разделяем горе тех, кто потерял родных, близких. Югра скорбит вместе с вами», - передают слова Кухарука в telegram-канале «Югра Z официально».

Глава региона также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Кухарук добавил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям города.

Трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской унес жизни десяти человек, в том числе пятерых детей. 

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук от имени всех югорчан выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом власти региона сообщили в соцсети. «Югорчане выражают соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле. Мы разделяем горе тех, кто потерял родных, близких. Югра скорбит вместе с вами», - передают слова Кухарука в telegram-канале «Югра Z официально». Глава региона также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Кухарук добавил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям города. Трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской унес жизни десяти человек, в том числе пятерых детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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