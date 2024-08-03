Врио главы ХМАО выразил соболезнования жертвам трагедии в Нижнем Тагиле

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук от имени всех югорчан выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«Югорчане выражают соболезнования в связи с трагедией в Нижнем Тагиле. Мы разделяем горе тех, кто потерял родных, близких. Югра скорбит вместе с вами», - передают слова Кухарука в telegram-канале «Югра Z официально».
Глава региона также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Кухарук добавил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям города.
Трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской унес жизни десяти человек, в том числе пятерых детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.