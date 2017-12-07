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07 декабря 2017
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19:32  07 декабря 2017 0

ВГТРК и Матч-ТВ передумают и покажут Олимпиаду

Почему федеральные каналы поменяют свое решение и организуют трансляцию из Южной Кореи
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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Российские телеканалы, скорее всего, все же будут транслировать Олимпиаду из Южной КореиФото: Анна Майорова © URA.RU

Российские федеральные каналы, ранее заявлявшие об отказе транслировать Олимпийские игры в Южной Корее в том случае, если в них не будет участвовать национальная сборная, скорее всего, изменят свое решение. На это есть две причины — речь идет о возможных серьезных финансовых потерях, а также о новых политических установках.

Сразу после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российскую сборную на Игры-2018, ВГТРК официально заявила об отказе транслировать состязания, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. «Без участия российской сборной ВГТРК Олимпийские игры не транслирует», — прокомментировали в пресс-службе государственного холдинга решение МОК.

Путин. Пресс-конференция. Москва. Часть II, телевизор, песков дмитрий
Российские каналы прислушаются к поступающим сверху установкам, уверены эксперты
Фото: Илья Московец © URA.RU

Планировалось, что помимо «России 1» Олимпиаду будут показывать «Первый канал» и входящий в холдинг «Газпром-Медиа» «Матч ТВ». Представители последнего пока не приняли окончательного решения о возможности трансляции. По данным РБК, ранее гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко высказывал свои сомнения в привлекательности таких трансляций, если сборная России не поедет на Игры.

Однако, как стало известно «URA.RU», в ближайшее время ситуация кардинально поменяется. Два источника из топ-менеджмента двух федеральных каналов подтвердили «URA.RU», что и ВГТРК, и «Матч-ТВ» в ближайшее время передумают отказываться от трансляции. «В частных разговорах руководители этих каналов отмечали, что сейчас говорим так, а если ситуация изменится, то скажем по-другому», — пояснил один из собеседников агентства.

В пользу такого сценария говорит и заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В интервью «Комсомольской правде» она пояснила, что не принимает решение о покупке медиаправ. «Не я решаю, транслировать Олимпийские игры или нет. Но я надеюсь, что российские зрители увидят Олимпиаду и участвующих в ней российских спортсменов. Но я считаю, что решение должно приниматься на основе фактов: будут там наши спортсмены или их не будет. Ответа на этот вопрос сегодня пока нет», — сказала Канделаки.

«Если будет политическая воля, то все покажут», — отметил другой собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Он также не исключил, что каналы будут транслировать только те соревнования, в которых будут принимать участие российские спортсмены, пусть и под нейтральным флагом.

По его мнению, в пользу показа говорит достаточно миролюбивое заявление Владимира Путина, сделанное им в среду, 6 декабря: «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин. Глава государства также отметил, что Россия отчасти сама виновата в том, что МОК принял решение об отстранении российской сборной.

Как сообщало «URA.RU», Олимпийские игры, как правило, вызывают повышенный интерес со стороны телезрителей. По данным MediaScope, церемонию открытия Игр в Сочи в 2014 году на «Первом канале» и «России 1» посмотрел каждый третий житель России. Впрочем, многое зависит от того, в каком часовом поясе находится страна, принимающая Игры. Так, открытие Игр в Ванкувере в 2010 году в 5 часов утра посмотрело чуть более 3% жителей страны. Разница во времени между Москвой и Пхенчханом, где пройдут Игры, составляет шесть часов.

Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, олимпиада
Олимпийские игры всегда привлекают внимание телезрителей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все права на трансляцию Олимпийских игр продает МОК. Однако российские телеканалы приобретают права не напрямую у МОКа, а у посредника — в случае с Играми в Южной Кореей таковым стала компания «Телеспорт». По данным «Ведомостей», права на трансляцию двух ближайших Игр — в 2018 году в Корее и в 2020 году в Японии — суммарно обойдутся телеканалам в 40 млн долларов.

Как удалось выяснить «URA.RU», если у каналов в контрактах с «Телеспортом» присутствует пункт, согласно которому в случае неучастия сборной или ее неполного участия условия контракта могут меняться, то у компании-посредника такого пункта в контракте с МОК нет. Таким образом, основная интрига заключается в том, что если ВГТРК и «Матч-ТВ» отказываются от трансляции, то «Телеспорт» может потерпеть огромные убытки. Руководство «Телеспорта» в четверг, 7 декабря, было недоступно для комментариев.

По мнению директора Института современных медиа Кирилла Танаева, российские телеканалы занимают вполне здравую позицию. «Они отказываются от трансляции в том случае, если российские спортсмены не поедут на Олимпиаду. Это вполне логично: если наших там не будет, то зачем это показывать? Все равно, как показывает опыт, смотреть трансляции в такой ситуации никто не будет», — пояснил он «URA.RU». По словам эксперта, люди традиционно болеют за «своих» спортсменов: «В данном случае не имеет значения, выступают они под флагом страны или же под нейтральным флагом. Болеют ведь не за флаг, а за конкретные имена».

Танаев также отметил, что в случае неучастия российских атлетов в соревнованиях, рекламодатели попросту не придут на телевидение: «Размещать рекламу никто не будет, поскольку не будет аудитории». Он полагает, что необходимо дождаться окончательного решения — понять, кто из россиян в итоге поедет на Олимпийские игры.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, не показывать Олимпийские игры российскими телеканалами — абсурдное решение. «Если мы хотим вырастить следующее поколение сильных спортсменов, то детям и молодежи нужны живые примеры перед глазами, и увидеть они их могут только на Олимпийских играх. К сожалению, такой прямой связи не понимают ни руководство ряда телеканалов, ни ряд спортивных менеджеров», — сказал «URA.RU» Фетисов. При этом он напомнил, что президент поддержал тех спортсменов, которые поедут выступать на Олимпиаду. «Полагаю, этот факт повлияет на руководителей „Матч-ТВ“ и ВГТРК и они будут вынуждены поменять свое решение и показывать Олимпиаду», — заключил собеседник агентства.

Эксперт по коммуникациям Алена Август в разговоре с «URA.RU» также выразила уверенность, что телеканалы ситуации «вполне могут изменить свое мнение и настроения в связи с указаниями свыше».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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