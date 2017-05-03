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03 мая 2017
19:44  03 мая 2017 0

«Баба-Яга из Перми, в Сургуте — лучшая школа армреслинга, челябинцы не суровые, а в Салехарде живет снежный человек». Иностранцы рассказали, что думают о городах УрФО

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Уральские студенты-иностранцы оценили города УрФОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иностранные студенты, обучающиеся в УрФУ, рассказали свои мысли о городах Урала. Знаниями они поделились в Интернете на коммуникативной площадке «YouTube» в формате видеоинтервью. В роли интервьюируемых оказались студенты всех курсов из разных стран мира, таких как Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Кыргызстан, Йемен, Афганистан.

Сургут.

Сургут больше всего известен своим мостом, отраслью энергетики и нефтяной промышленностью.

«Нам на занятиях говорили, что это энергетический центр России», — Даниал (Пакистан).

«В Сургуте самый большой мост, он даже в Книге рекордов Гиннесса есть, проходит через реку Обь», — Алийя Бунга Киранасти (Индонезия).

«Сосед из Сургута сказал, что в его городе очень вежливые водители, а вот сам мой сосед очень плохо водит», — Исмаил Хосейн (Бангладеш).

«В этом городе много нефти, которая считается черным золотом», — Эви Сапутри (Индонезия).

«Лучшая школа по армреслингу находится в Сургуте», — Расса Саид (Афганистан).

Салехард

Столица ЯНАО, Салехард, отметилась белыми ночами, северным сиянием, язычеством коренных народов и даже снежным человеком.

«Я слышал это название, мне кажется, это Крайний Север», — Исмаил Хосейн (Бангладеш).

«Там есть мост в форме факела», — Эви Сапутри (Индонезия).

«Я слышал, там есть самый большой памятник мамонту», — Норрадин Аль-Раухани (Йемен).

«Я прочитала, что там еще есть язычники, которые еще верят в духов природы», — Алийя Бунга Киранасти (Индонезия).

«Мне рассказывали, что белые ночи в Салехарде светлее, чем в Питере», — Расса Саид (Афганистан)

«Я недавно прочитала новость, что в Салехарде найдены следы снежного человека», — Эркинбэк кызы Урумай (Кыргызстан).

«Там северное сияние есть, и это моя жизненная мечта, чтобы я хоть один раз увидел это северное сияние», — Даниал (Пакистан).

Пермь

Пермь отметилась своим добродушием, сериалом «Реальные пацаны», архитектурой зданий и своей достопримечательностью «Пермяк соленые уши».

«Насколько я знаю, в Перми очень красивая архитектура зданий и еще там есть «стритарт», — Исмаил Хосейн (Бангладеш).

«В Перми добродушные люди», — Эви Сапутри (Индонезия).

«Я знаю, что там есть река под названием Кама и даже велосипед есть с названием «КАМА», — Расса Саид (Афганистан).

«Мне говорили, что у жителей Перми есть „соленые уши“», — Норрадин Аль-Раухани (Йемен).

«Я реально не понимаю, что это. У человека есть уши, соленые в банке?» — Алийя Бунга Киранасти (Индонезия).

«Однажды я посмотрел сериал по телевидению „Реальные пацаны“, и он мне показал, что там реально крепкие пацаны», — Даниал (Пакистан).

«Когда я начинала читать русские сказки, я узнала что Баба-Яга из Перми», — Эркинбэк кызы Урумай (Кыргызстан).

Тюмень

Иностранные студенты полностью опровергли высказывание «Тюмень — столица деревень».

«Мне говорили, что Тюмень — это столица деревень, но когда я посмотрел в Интернете фото, сразу понял, что это не так. Тюмень — очень классный город, на деревню вообще не похож», — Даниал (Пакистан).

«Мои подруги говорили мне, что в Тюмени самый большой драматический театр в России», — Эркинбэк кызы Урумай (Кыргызстан).

«Тюмень — это город, который делит Россию на азиатскую и европейскую часть», — Расса Саид (Афганистан).

«Две недели назад мы ездили в Тюмень в музей Менделеева. Это известный химик», — Исмаил Хосейн (Бангладеш).

Челябинск

Челябинск в глазах иностранцев не просто красивый и промышленный «танкоград», но и зона аномалий, метеоритных и кислотных дождей.

«В 13 году в Челябинске упал метеорит», — Эркинбэк кызы Урумай (Кыргызстан).

«Челябинск — это город метеоритов», — Алийя Бунга Киранасти (Индонезия).

«Там разные природные аномалии и кислотные дожди», — Эви Сапутри (Индонезия).

«Мне говорили, что в Челябинске есть кирпич, который предсказывает погоду», — Эркинбэк кызы Урумай (Кыргызстан).

«Я знаю, что во время войны в Челябинске производили танки и называли его «тТнкоград», — Расса Саид (Афганистан).

«Все говорят, что там живут очень суровые люди, но я общался с человеком из Челябинска, я думаю, это неправда», — Исмаил Хосейн (Бангладеш).

Игорь Волосин
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