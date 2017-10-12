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12 октября 2017
Главные новости 
13:50  12 октября 2017 0

Пенсионерам ХМАО выплатят премию. Патриоты округа получат больше

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Правительство Югры отметит годовщину округа выплатой пенсионерамФото: depositphotos.com © URA.RU

Власти ХМАО выделят деньги на выплату неработающим пенсионерам в честь 87-летия автономного округа. Об этом говорится в материалах к заседанию правительства.

Неработающие пенсионеры, проживающие в ХМАО, получат по 1000 рублей. Предполагается, что пожилым людям не нужно будет писать заявления — выплата произойдет автоматически. По оценке правительства на деньги смогут претендовать почти 250 тысяч человек.

В честь 87-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа предусмотрена выплата и пенсионерам, проживающим на юге Тюменской области. На эти деньги смогут претендовать только те, кто проработал 15 и более лет в Югре. При этом выплата будет меньше — только 650 рублей, а средства выделят в рамках программы «Сотрудничество». Ожидаемая численность получателей составит почти 9 тыс. человек.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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