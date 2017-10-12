Власти ХМАО выделят деньги на выплату неработающим пенсионерам в честь 87-летия автономного округа. Об этом говорится в материалах к заседанию правительства.
Неработающие пенсионеры, проживающие в ХМАО, получат по 1000 рублей. Предполагается, что пожилым людям не нужно будет писать заявления — выплата произойдет автоматически. По оценке правительства на деньги смогут претендовать почти 250 тысяч человек.
В честь 87-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа предусмотрена выплата и пенсионерам, проживающим на юге Тюменской области. На эти деньги смогут претендовать только те, кто проработал 15 и более лет в Югре. При этом выплата будет меньше — только 650 рублей, а средства выделят в рамках программы «Сотрудничество». Ожидаемая численность получателей составит почти 9 тыс. человек.