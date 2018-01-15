Голодец пообещала усилить безопасность в школах после поножовщины в Перми

19:26 15 января 2018 6

Ольга Голодец заявила о создании рабочей группы для анализа произошедшего в пермской школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анализом ситуации в пермской школе займется специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, после чего безопасность в школах может быть усилена. Об этом сообщил вице-премьер Ольга Голодец.

«Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться», — цитирует Голодец «Национальная служба новостей».

ЧП в пермской школе №127 произошло утром в понедельник, 15 января: два подростка, вооруженные ножами, на учеников 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница. Она находится в тяжелом состоянии. По данному факту Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность не делать преждевременных выводов о причинах ЧП. По его мнению, нужно дождаться результатов расследования. «URA.RU» ведет трансляцию, где отслеживает все последние новости, касающиеся происшествия в Перми.