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05 февраля 2018
12:52  05 февраля 2018 10

Полиция Екатеринбурга начала поквартирную зачистку перед ЧМ-2018. В «зоне FIFA» оказались дома в пяти километрах от стадиона

Разное. Курган, полиция, холод, зима
Полицейские зачастили к «неблагонадежным» горожанамФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Свердловские силовики начали зачистку Екатеринбурга накануне чемпионата мира по футболу. Полицейские проводят регулярные поквартирные обходы, переписывают всех проживающих, интересуются местом работы и записывают телефоны, как рассказывают читатели «URA.RU». По информации агентства, таким образом участковые вычисляют приезжих, гастарбайтеров и ранее судимых личностей. Их настоятельно просят покинуть Екатеринбург на время проведения спортивных мероприятий.

«В субботу примерно в 10 утра услышала стук в дверь. Смотрю в глазок — человек в форме. Он представился, показал удостоверение и сказал, что мой дом попадает в зону FIFA. Записал, с кем живу, где работаю, поинтересовался, собственница ли я квартиры или нет», — рассказывает жительница дома на Союзной, 2.

Об аналогичных опросах полицейских в течение последних нескольких недель в редакцию «URA.RU» сообщали жители улиц Щорса, Сурикова, Свердлова, Репина и Пирогова.

«Я участкового в своем доме вижу чуть ли не каждый день. До кого не может достучаться, оставляет записку с просьбой, чтобы перезвонили. Говорит, что в дни проведения чемпионата в 500 метрах от стадиона будет полное оцепление и вход для жителей организуют только по пропускам», — говорит житель дома на Репина.

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Источники «URA.RU» в силовых структурах сообщили, что в первую очередь из города будут выдворяться приезжие без регистрации. «Постановка на учет или регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства прибывших для временного или постоянного проживания, осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия. Болельщиков, у которых будут паспорта FIFA, это, конечно, касаться не будет», — говорит источник.

Также покинуть Екатеринбург, уверяет собеседник, должны будут лица, недавно освободившиеся из колоний, рецидивисты и граждане, имеющие ряд тяжких судимостей. «Кроме того, до начала чемпионата каждая их провинность будет расцениваться как нарушение режима. После двух-трех нарушений полицейские будут выходить в суд и заменять надзор на полгода колонии», — утверждает источник.

Официальные представители полицейского главка отказываются комментировать эту информацию. Поквартирные обходы они называют «обычной работой участковых».

Аналогичный алгоритм действий силовые структуры уже применяли в ходе проведения в Екатеринбурге саммита ШОС в 2009 году. Тогда участковые тоже усилили работу с уголовниками и авторитетами, стараясь добиться их отъезда. А для людей без прописки вообще закрыли въезд в город.

Александр Пономарев
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