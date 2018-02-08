Грандиозная распродажа обрушила сайт «Победы». СКРИН

13:37 08 февраля 2018 4

Распродажа авиабилетов стартовала в 11:00 по московскому времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне обрушили сайт авиакомпании «Победа» в попытках приобрести дешевые билеты по акции. На сегодня у авиаперевозчика запланирована грандиозная распродажа билетов по целому ряду направлений.

Распродажа билетов стартовала в 11:00 по Москве. В настоящий момент сайт работает с существенными перебоями — на это обратили внимание читатели «URA.RU», приславшие скриншоты с недоступной страницей сайта. Отметим, что сейчас «Победа» предлагает клиентам долететь из Екатеринбурга всего за 500 рублей в огромное количество российских городов, в том числе — Москву, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону.