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08 февраля 2018
13:37  08 февраля 2018 4

Грандиозная распродажа обрушила сайт «Победы». СКРИН

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
Распродажа авиабилетов стартовала в 11:00 по московскому времениФото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне обрушили сайт авиакомпании «Победа» в попытках приобрести дешевые билеты по акции. На сегодня у авиаперевозчика запланирована грандиозная распродажа билетов по целому ряду направлений.

Распродажа билетов стартовала в 11:00 по Москве. В настоящий момент сайт работает с существенными перебоями — на это обратили внимание читатели «URA.RU», приславшие скриншоты с недоступной страницей сайта. Отметим, что сейчас «Победа» предлагает клиентам долететь из Екатеринбурга всего за 500 рублей в огромное количество российских городов, в том числе — Москву, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

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Фото: скриншот сайта

Сергей Макеев
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