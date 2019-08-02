Бизнесмены из списка Forbes пожаловались Путину на Центробанк

В обращении бизнесмены фактически просят приравнять оценки национальных агентств к международным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители крупных компаний написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на излишне консервативную политику Цетробанка. Обращение было подписано 30 июня.

Бизнесмены попросили главу государства поручить Центробанку при расчете нормативов достаточности капитала банков со следующего года ориентироваться на показатели отечественных рейтинговых агентств. Регулятор же ранее предложил «безрейтинговую схему», которая дает большую экономию средств для кредитования экономики, чем рейтинговый подход.

Под письмом подписались глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон (1 место в списке Forbes), совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (4 место в списке) и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Письмо президент переадресовал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, главе Минэкономики Максиму Орешкину, а также своему помощнику Андрею Белоусову с резолюцией от 29 июня: «Прошу рассмотреть и доложить», передает « Коммерсант ».

Жалоба аргументирована тем, что из-за внешних санкций иностранные агентства «занижают» позиции компаний из России. «Международные агентства существенно завышают риски дефолта», — утверждается в письме. Авторы фактически предложили уравнять оценки национальных агентств с иностранными, где российские компании обычно оценивают ниже. Бизнесмены надеются, что нововведение облегчит рефинансирования внешнего долга и девалютизацию экономики.