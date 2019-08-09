Конкурс, проведенный компанией Михельсона, вылился в скандал

Итоги конкурса на оформление технических резервуаров комплекса «ЗапСибНефтехим» возмутили его участников. Под постом огранизаторов в социальной сети «ВКонтакте», жюри конкурса, проведенного компанией СИБУР, обвинили в необъективности и предвзятости.
«Кто эта команда? — задают комментаторы вопросы о победителе ООО „Skimen studio“ из Москвы. — Сайт не работает, инстаграм только завели. Организация действует с 21 мая 2019 года». Победившая концепция также вызывает нарекания: «Текст нечитаемый и как они все это будут наносить на профлист тоже интересно».
По условиям конкурса, в оформлении не должно быть мелких деталей, а победитель это условие не выполнил, уверены другие участники. В концепции победителя «нарушена половина требований», а сама студия «была зарегистрирована непосредственно перед началом конкурса».
В компании СИБУР на данные заявления ответили, что все критерии были соблюдены, конкурс был открытым, а принимать в нем участие могли не только официальные организации, но и свободные художники. «Конкурс творческий, — рассказали корреспонденту „URA.RU“ в пресс-службе компании. — Поэтому всегда будут довольные и недовольные, это нормально».
Итоги конкурса были подведены 7 августа, на суд жюри поступила 71 заявка и 101 концепция. Участниками стали профессионалы-художники, дизайнеры, творческие объединения, любители-самоучки.
Основные акционеры СИБУРа — бизнесмены Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Выручка нефтегазовой компании, зарегистрированной в Тобольске, за первые шесть месяцев 2019 года составила 266,2 млрд рублей. Активы структуры оцениваются в 1,3 триллиона рублей.