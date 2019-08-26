Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

Сразу три уральских региона оказались в лидерах рейтинга востребованности ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области активнее других россиян обращаются в банки за получением ипотечных кредитов. Об этом говорится в итогах исследования агентства РИА «Новости».

«В ЯНАО примерно 32 человека из тысячи берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране», — отмечают авторы рейтинга российских регионов по востребованности ипотеки. В ХМАО и Тюменской области этот показатель также крайне высок: в этих регионах в среднем выдается 29,1 и 28,2 кредита на 1 тысячу человек экономически активного населения.

Последние три строчки рейтинга занимают республики Северного Кавказа — Ингушетия, Чечня и Дагестан. Эксперты связывают это как со слабым желанием населения брать кредит на жилье (в частности, из-за значительной доли частного сектора), так и с опасениями банков по поводу повышенных кредитных рисков в данных регионах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Нижневартовск занял первое место в рейтинге российских городов по скорости погашения ипотеки. Жители этого города могут погасить ипотечный кредит в 10 раз быстрее, чем екатеринбуржцы. В Нижневартовске погасить ипотеку горожане в среднем могут за 10 месяцев, а вот жители уральской столицы погашают кредит за жилье лишь за пять с половиной лет.