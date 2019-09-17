Уральское полпредство отчитало регионы за результаты уборочной кампании

Анна Ленская стала одним из ключевых спикеров в уральском полпредстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральское полпредство обеспокоено промежуточными результатами кампании по уборке урожая. Данные 17 сентября озвучила помощник главы округа Анна Ленская на заседании совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО, посвященном реализации национальных проектов в сфере АПК.

«Существуют риски неисполнения планов по экспорту зерна. Достижение этого показателя напрямую зависит от результатов уборочной кампании. На 12 сентября убрано свыше 40% зерновых и зерно-бобовых культур. При этом в 2016 и 2017 годах на эту дату было обмолочено более 50% зерно-бобовых культур», — уточнила Ленская.

Чиновница призвала присутствующих на заседании губернаторов уделить больше внимания господдержке сельского хозяйства: «Органам исполнительной власти следует уделять особое внимание своевременному доведению мер господдержки. Учитывая сезонность работ и специфику уральского климата в сельхоз производстве, как нигде актуальна поговорка: „Дорога ложка к обеду“».

Помимо этого Ленская отметила снижение объема экспорта сельхозпродукции в УрФО на 1,7% (при этом общероссийский вырос на 19,4%), а также рост импорта сельхозпродукции в регионы УрФО («импорт только в Свердловской области на 40 млн долларов больше, чем экспорт»).