В РПЦ ответили Шукшиной, вставшей на защиту схиигумена Сергия

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Ранее Шукшина заступилась за схиигумена Сергия . Актриса отмечала, что схиигумен выступает против цифровизации, и полностью с ним согласна.

«Известная актриса ничтоже сумняшеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) — основа русского православия, что отец Сергий такой один и т. д.», — заявил в своем telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что никакой человек не может быть основой русского православия. По его словам, основой веры можно считать лишь Иисуса Христа.

В РПЦ назвали «медвежьей услугой» заявление актрисы Марии Федосеевой-Шукшиной в поддержку схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование коронавируса. Актриса ранее согласилась с Сергием, что священник выступает за правду.

Поддержка схиигумена Сергия — это «медвежья услуга», считают в РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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