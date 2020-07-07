В РПЦ ответили Шукшиной, вставшей на защиту схиигумена Сергия

В РПЦ назвали «медвежьей услугой» заявление актрисы Марии Федосеевой-Шукшиной в поддержку схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование коронавируса. Актриса ранее согласилась с Сергием, что священник выступает за правду.
«Известная актриса ничтоже сумняшеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) — основа русского православия, что отец Сергий такой один и т. д.», — заявил в своем telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что никакой человек не может быть основой русского православия. По его словам, основой веры можно считать лишь Иисуса Христа.
Ранее Шукшина заступилась за схиигумена Сергия. Актриса отмечала, что схиигумен выступает против цифровизации, и полностью с ним согласна.
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