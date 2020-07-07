Актриса Шукшина вступилась за опального схиигумена Сергия. ВИДЕО

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
За схиигумена надо молиться, уверена актриса Мария Шукшина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Актриса Мария Шукшина заступилась за схиигумена Сергия (Романова). По ее словам, священник выступает за правду.

«Это оплот православия, русского духа, русской борьбы за правду и за слово Иисуса Христа. Больше никто об этом не говорит. Убрать схиигумена Сергия, закрыть этот храм, и где все эти люди? Куда они пойдут? Как они будут выживать?» — сказала Шукшина в видео на youtube-канале представителя Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучева. По словам актрисы, схиигумен выступает против цифровизации, с чем она согласна.

Шукшина отметила, что сейчас в России принимаются законы о дистанционном образовании и эксперименты с искусственным интеллектом. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы дети жили в «электронном цифровом концлагере».

Ранее URA.RU писало, что в апреле Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий захватил в Среднеуральске женский монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. Настоятельница монастыря Варвара сбежала оттуда и рассказала, что Сергий угрожал ей физической расправой за то, что она хотела сделать анализ на коронавирус для послушниц. Также игумения обвинила Сергия в расколе.

На минувшей неделе схиигумен по решению церковного суда был лишен священного сана — за неподчинение митрополиту и в связи с поступившей в епархию информацией о насилии над подростками-послушниками, жившими в монастыре. 7 июля состоится административный процесс по его делу о фейках — за отрицание коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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