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На минувшей неделе схиигумен по решению церковного суда был лишен священного сана — за неподчинение митрополиту и в связи с поступившей в епархию информацией о насилии над подростками-послушниками , жившими в монастыре. 7 июля состоится административный процесс по его делу о фейках — за отрицание коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что в апреле Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех , кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы . После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма . В ответ Сергий захватил в Среднеуральске женский монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку . Настоятельница монастыря Варвара сбежала оттуда и рассказала, что Сергий угрожал ей физической расправой за то, что она хотела сделать анализ на коронавирус для послушниц. Также игумения обвинила Сергия в расколе .

Шукшина отметила, что сейчас в России принимаются законы о дистанционном образовании и эксперименты с искусственным интеллектом. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы дети жили в «электронном цифровом концлагере».

«Это оплот православия, русского духа, русской борьбы за правду и за слово Иисуса Христа. Больше никто об этом не говорит. Убрать схиигумена Сергия, закрыть этот храм, и где все эти люди? Куда они пойдут? Как они будут выживать?» — сказала Шукшина в видео на youtube-канале представителя Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучева. По словам актрисы, схиигумен выступает против цифровизации, с чем она согласна.

Актриса Мария Шукшина заступилась за схиигумена Сергия (Романова). По ее словам, священник выступает за правду.

За схиигумена надо молиться, уверена актриса Мария Шукшина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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