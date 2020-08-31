Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к миллиону

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 993 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Уже пять дней подряд увеличивается суточный прирост заболевших. Днем ранее их было 4 980.
«Выявлено 4 993 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оперштаба. За прошедшие сутки 2 405 пациентов выписали из больниц, 83 заболевших скончались. Согласно статистике оперштаба, с начала пандемии в России зафиксировали 995 319 случаев заражения COVID-19. 17 176 инфицированных умерли, 809 387 людей выздоровели.
Москва остается лидером по числу зараженных в России. За сутки там выявили 685 случаев заболевания. На втором месте находится Санкт Петербург (+188), на третьем — Московская область (+146). Среди регионов УрФО по числу больных коронавирусом лидирует Свердловская область (+119). Следом идет ХМАО (+66). В Челябинской области (+62), в Пермском крае (+55). В Тюменской области и ЯНАО обнаружили по 47 новых зараженных. В Курганской области заболели 22 человека.
В России проведено более 36,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет RT. Под меднаблюдением остаются почти 212 тысяч человек.
Китайские ученые предложили способ лечения тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Медики планируют использовать ингаляции с продуктами выделения стволовых клеток — экзосомами.
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