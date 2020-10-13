Перелеты из Москвы в уральские города резко подешевели

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, прилет, ручная кладь, чемодан, самолет, трап самолета
Стоимость билетов четыре уральских города существенно снизилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России за год резко снизилась стоимость перелетов из Москвы в Курган, Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Об этом 13 октября URA.RU сообщила пресс-служба сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

«Почти в три раза подешевели билеты в Курган (-64%), с 5 929 до 2 141 рубля», — указано в отчете аналитиков сервиса. В компании отметили, что снизилась и стоимость билетов и в Екатеринбург — с 6,2 до четырех тысяч рублей. В Перми средний чек на авиабилеты снизился на 25%, а в Челябинске — на 10%.

Больше всего в России упала стоимость билетов в Орск (Оренбургская область). Стоимость перелета в данный город снизилась с 9,6 до 3,2 тысяч рублей. Аналитики добавили, что внутри России из Москвы можно улететь в 17 городов со скидкой более чем в 30%.

Для исследования специалисты сравнили стоимость среднего чека в одну сторону в октябре 2019 года и в октябре 2020-го. Из резко подешевевших направлений из столицы самыми популярными стали Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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